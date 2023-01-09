В Татарстане впервые за год произведено более 2 млн тонн молока

Во всех категориях хозяйств Татарстана за 2022 год произведено 2 млн 10 тыс. тонн молока. Такой годовой показатель впервые был достигнут в истории республики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

«Во многом этому способствовало строительство и ввод в эксплуатацию 22 высокотехнологичных молочных комплексов. Для заполнения построенных комплексов и обновления стада в республику завезено 19 тыс. голов высокопродуктивных племенных нетелей», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что для сбалансированного кормления скота было построено 38 кормовых центров в 18 районах республики. А благоприятные погодные условия позволили обеспечить годовой запас качественных кормов.

По словам Зяббарова, в этом году производство молока планируется увеличить на 1,5%, мяса и яиц – на 1%. Кроме того, планируется построить 25 молочных комплексов и 22 кормовых центра.