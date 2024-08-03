В Татарстане введено 2,53 млн кв. м. жилья – это уже 81% от годового плана

В Татарстане по состоянию на 3 августа 2024 года введено 2 млн 535 тыс. кв. м. жилья. На сегодняшний день годовой план выполнен на 81%. Такие данные озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

К слову, ровно две недели назад, сообщалось, что план выполнен на 80%. По данным от 20 июля текущего года в Татарстане было введено 2 млн 518 тыс. «квадратов» жилья.

Спикер уточнил, что по линии коммерческого строительства сдали 40% от запланированного объема — это 98 многоквартирных домов суммарной площадью 586 тыс. кв. м.

В части соципотеки годовой план в республике выполнили на 73%. Из 56 домов, которые планировали построить в 2024-м, сдали 28. Их общая площадь — 118 тыс. кв. м.

А вот годовой план по ИЖС на текущий момент даже перевыполнили. Его готовность составляет 121%. В общей сложности в Татарстане сдали 13,5 тыс. домов площадью 1,8 млн «квадратов», отметил Айзатуллин.