В Татарстане вторые сутки подряд выявляется более 200 заражений Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявили 247 заболевших коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 58 пациентов, летальных исходов не зафиксировали. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в республике впервые с мая выявили более 200 случаев заражения Covid-19.

Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства 27 августа поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он призвал соблюдать масочный режим и активизировать проведение вакцинации в регионе.