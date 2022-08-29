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Ру Тат
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Здоровье
29 августа 2022  13:01

В Татарстане вторые сутки подряд выявляется более 200 заражений Covid-19

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За последние сутки в Татарстане выявили 247 заболевших коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 58 пациентов, летальных исходов не зафиксировали. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в республике впервые с мая выявили более 200 случаев заражения Covid-19. 

Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства 27 августа  поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он призвал соблюдать масочный режим и активизировать проведение вакцинации в регионе.

 

 

#коронавирус #заболеваемость #здоровье
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