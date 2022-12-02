В Татарстане вторые сутки фиксируется более 70 случаев Covid-19

В Татарстане второй день подряд выявляется более 70 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки Covid-19 заразились 79 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 39 заболевшим, а за предшествующий день в больницы были доставлены 25 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 190 667 татарстанцев. При этом выздоровели 187 623 жителя республики, в том числе 53 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 68 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2007 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалась 30 ноября).

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.