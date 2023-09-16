В Татарстане вторую неделю дорожают огурцы и дешевеет капуста

Фото: © «Татар-информ»

За неделю с 4 по 10 сентября в Татарстане на 6,79% подорожали огурцы — до 92,96 рубля за килограмм. И напротив, на 6,26% подешевела капуста — до 26,51 рубля за килограмм. Такую статистику приводит Татарстанстат.

За эту неделю в ценах на продукты не произошло столь разительных изменений, как на предыдущей. Тогда, напомним, цены на огурцы выросли на 13%, а на капусту снизились сразу на 20%.

На этот раз колебания в ценах в основном не превышали 4%. Так, на втором месте по подорожанию оказался творог — +3,49% — до 336,43 рубля за килограмм, а на третьем — фруктово-ягодные консервы для детского питания — до 477,13 рубля. Более чем на 2% выросла стоимость мяса кур (2,26%) и пшена (2,3%).

На 5,2% за эти дни снизились цены на морковь — до 37,2 рубля, на 3,58% — на свеклу (31,9 рубля), на 2,78% — на репчатый лук (31 рубль) и на 2,79% — на картофель (26,57 рубля). Из других категорий в пределах 2% дешевели мясные консервы и сухие смеси для детского питания и макароны.