В Татарстане на 13% подорожали огурцы и почти на 20% подешевела капуста

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За неделю в Татарстане сразу на 13% подорожали огурцы. Если 28 августа их стоимость составляла 76,52 рубля, то к 4 сентября она выросла до 87,11. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Цены на другие продукты менялись не столь сильно. Так, на 5,69% подорожали бананы — с 102,59 до 108,52 рубля, на 5,69% — яблоки — с 102,59 до 108,52 рубля. Остальные выросшие в цене позиции прибавили менее 3%.

В то же время почти на 19,38% подешевела белокочанная капуста — с 35,44 до 28,47 рубля за килограмм, на 11,91% — репчатый лук — с 35,44 до 28,47 рубля. Почти на 10% снизилась цена на картофель — до 27,33 рубля.

Напомним, что сегодня в Казани пройдет первая осенняя сельхозярмарка этого года. О площадках, на которых можно купить продукцию фермеров и предприятий республики, ранее рассказывал «Татар-информ».