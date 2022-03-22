В Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продавать алкоголь с 8 утра до 23 часов

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

В Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продавать алкогольную продукцию с 8 часов утра до 23 часов ночи. Соответствующий документ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Закон признает утратившим силу прежнее ограничение продажи алкогольной продукции в период с 22.00 до 10.00. «Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа.

На 30-м заседании Государственного Совета Татарстана VI созыва большинством голосов депутатов был принят законопроект о признании утратившим силу пункта 1 статьи 2 закона «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ».

Таким образом, ограничение времени продажи алкогольной продукции в Татарстане решили синхронизировать с общефедеральным.

Председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин, представляя законопроект, пояснил, что он разработан для поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации алкогольной продукции, в «условиях сложившейся экономической ситуации в связи с увеличением санкционного воздействия иностранных государств».