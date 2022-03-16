Алкоголь в магазинах Татарстана разрешат продавать с 8.00 до 23.00

В Татарстане на три часа увеличили время продажи алкоголя – приобрести его можно с 8.00 до 23.00. Ограничение времени продажи алкогольной продукции решили синхронизировать с общефедеральным. Соответствующий законопроект одобрило большинство депутатов на 30-м заседании Госсовета РТ.

«Проект закона разработан для поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству и реализации алкогольной продукции, в условиях сложившейся экономической ситуации в связи с увеличением санкционного воздействия иностранных государств», – сказал председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

Депутат отметил, что дополнительные ограничения времени продажи алкогольной продукции были введены в 37% субъектов РФ, однако в последнее время такие ограничения в ряде регионов начали снимать, в том числе в связи со сложившейся финансовой ситуацией.

«В настоящее время в Татарстане действует ограничение продажи алкогольной продукции в ночное время с 22.00 до 10.00. На федеральном уровне такое ограничение установлено с 23.00 до 8.00. Региональное ограничение времени продажи алкогольной продукции превышает федеральные параметры на три часа. Подобное повышение влияет на продажи в приграничных торговых точках, так как федеральные параметры действуют в ряде регионов, граничащих с Татарстаном – Башкортостане, Чувашии, Кировской и Самарской областях», – подчеркнул парламентарий.

Против законопроекта высказался депутат Олег Коробченко. «Три или четыре года назад очень долго и сложно вводили этот закон. Ничего не меняется, – заметил он. – Конечно, я за то, чтобы была выручка у предпринимателей. Но мы сами подталкиваем людей к тому, чтобы идти и что-то покупать. Я, может быть, стал самым первым потерпевшим этого закона, когда утром поехали на охоту или рыбалку, заехали в магазин и не смогли купить. Но обошлись, ничего страшного не случилось», – заявил он.

Поддержал проект закона Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. По его словам, объем выпадающих доходов республиканского бюджета от акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на три часа времени розничной продажи алкогольной продукции оценивается в 560 млн рублей.

«Те, кто хочет выпить, всегда найдут возможность. Нам надо усилить работу с населением. При ограничении на запас будут покупать эту продукцию. Найдена ли такая форма работы по безалкоголизации населения или надо искать другую форму? А что самогоноварение не выросло из-за этого? Я полагаю, что разная продукция появилась в сельских населенных пунктах. Надо избрать тот путь, который приведет к тому, чтобы человек, имея в изобилии это зло, не употреблял его. Запрет и закрытие – не тот путь, он не привел к тому, что алкоголь стали меньше употреблять», – резюмировал глава парламента.

В первом чтении и в целом принят законопроект о признании утратившим силу пункта 1 статьи 2 республиканского закона о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Татарстана и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ.