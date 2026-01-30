В Татарстане вручат премию имени благотворителя Асгата Галимзянова

Памятник Асгату Галимзянову

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году впервые вручат премию имени известного благотворителя и мецената Асгата Галимзянова. Претендовать на ее получение могут социально ориентированные некоммерческие организации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Асгата Галимзянова. Мы будем вручать премию его имени 2 марта у его памятника. Он посвятил всю жизнь служению людям. Более 80 автомобилей подарил детским домам. Среди лауреатов будет оцениваться служение людям по разным направлениям», – пояснил он.

Заявочная кампания премии стартовала 12 января и продлится до 8 февраля. К участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Татарстана и реализующие долгосрочные проекты, добавила председатель комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и здравоохранению, директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева.

«Подать заявки могут все сотрудники, проработавшие в организации более трех лет и принимающие активное участие в реализации проектов. Главная цель – это их поддержка», – объяснила она.

Будут выбраны пять лауреатов, каждый из которых получит до 250 тыс. рублей.