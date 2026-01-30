news_header_top
Общество 30 января 2026 14:12

В Татарстане вручат премию имени благотворителя Асгата Галимзянова

Памятник Асгату Галимзянову
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году впервые вручат премию имени известного благотворителя и мецената Асгата Галимзянова. Претендовать на ее получение могут социально ориентированные некоммерческие организации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Асгата Галимзянова. Мы будем вручать премию его имени 2 марта у его памятника. Он посвятил всю жизнь служению людям. Более 80 автомобилей подарил детским домам. Среди лауреатов будет оцениваться служение людям по разным направлениям», – пояснил он.

Заявочная кампания премии стартовала 12 января и продлится до 8 февраля. К участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Татарстана и реализующие долгосрочные проекты, добавила председатель комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и здравоохранению, директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева.

«Подать заявки могут все сотрудники, проработавшие в организации более трех лет и принимающие активное участие в реализации проектов. Главная цель – это их поддержка», – объяснила она.

Будут выбраны пять лауреатов, каждый из которых получит до 250 тыс. рублей.

Общественная палата РТ проведет школу наставничества для социально ориентированных НКО
Общественная палата РТ проведет школу наставничества для социально ориентированных НКО
