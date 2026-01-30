Общественная палата РТ проведет школу наставничества для социально ориентированных НКО

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Общественной палате Татарстана 26 февраля стартует школа наставничества для некоммерческих организаций, где они смогут получить знания по социальному предпринимательству и разработать стратегию развития. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Этот проект позволит начинающим общественникам научиться реализовывать социально значимые проекты еще более успешно. Такие школы проводятся уже не первый год. Люди могут постоянно получать дополнительное образование», – добавил Терентьев.

Он подчеркнул, что появление такой школы – это инициатива и потребность гражданского общества, которое само выступило с таким запросом.

Участников школы ждут встречи с представителями органов власти и бизнеса, а также большим количеством экспертов, которые расскажут им о различных подходах, существующих в социальном предпринимательстве, пояснила председатель комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и здравоохранению, директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева.

«Только 30% некоммерческих организаций имеют стратегию своего развития, причем на короткую перспективу. Это связано с тем, что многие из них открываются лишь по порыву души, чтобы решить конкретную задачу. Для устойчивого развития нужно иметь перспективу», – продолжила она.

Первая такая школа в 2023 году была посвящена именно разработке стратегий развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Тогда обучение прошли около 120 НКО. Сегодня стартовал прием заявок на новый набор, добавила Валиева.