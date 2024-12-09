В Татарстане время накопления первого взноса по ипотеке сократилось до 3,3 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане время, необходимое для накопления первого взноса по ипотеке сократилось до 3,3 года в 2024 году по сравнению с 4,8 года в 2023-м. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Как и годом ранее, при составлении рейтинга специалисты предполагали, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы без прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе.

Необходимый взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров в каждом регионе. Медианную зарплату за период с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2024 года определяли сами составители рейтинга.

В итоге оказалось, что Республика Татарстан заняла 25-е место среди регионов России по скорости накопления первого ипотечного взноса, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Необходимый взнос составил 1,92 млн рублей.

Соседями Татарстана оказались Владимирская область (24-е место, скорость накопления первого ипотечного взноса — 3,3 года, сумма первоначального взноса — 1,26 млн рублей) и Тульская область (26-е место, скорость накопления первого взноса — те же 3,3 года, его размер — 1,45 млн рублей).

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (скорость накопления первого ипотечного взноса — 1,9 года, его размер — 1,66 млн рублей). Далее в порядке убывания традиционно расположились другие регионы Сибири и Крайнего Севера: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Мурманская область, Республика Коми, Сахалинская и Кемеровская области, Республика Саха (Якутия).

Москва (скорость накопления первого ипотечного взноса — четыре года, его размер — 5,35 млн рублей) заняла лишь 60-е место. Санкт-Петербург (скорость накопления первого ипотечного взноса — 3,7 года, его размер — 3,59 млн рублей) стал 50-м. Год назад эти два города находились на 45-й и 26-й позициях соответственно.

Абсолютным аутсайдером оказалась Республика Крым, где скорость накопления первого ипотечного взноса составила 8,4 года, а его размер — 2,79 млн рублей. Чуть лучше ситуация в антилидере 2023 года Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, Горном Алтае, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Севастополе.

Подробнее об актуальной ситуации на рынке недвижимости за десять месяцев этого года читайте в материале «Спрос крайне низкий»: высокие ипотечные ставки обвалили рынок жилья в Татарстане.