В Татарстане впервые с мая выявлено более 200 случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки Covid-19 заболели 202 человека. Показатель превысил 200 впервые с начала мая. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 86 жителям республики. 41 человек выздоровел. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 156 620 случаев заболевания.

Накануне Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Руководитель республики призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и активизировать проведение вакцинации от Covid-19.