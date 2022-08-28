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Ру Тат
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Здоровье
28 августа 2022  11:10

В Татарстане впервые с мая выявлено более 200 случаев коронавируса

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В Татарстане за последние сутки Covid-19 заболели 202 человека. Показатель превысил 200 впервые с начала мая. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 86 жителям республики. 41 человек выздоровел. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 156 620 случаев заболевания. 

Накануне Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Руководитель республики призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и активизировать проведение вакцинации от Covid-19.

 

#коронавирус
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