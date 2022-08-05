В Татарстане впервые с 7 июля умер пациент с Covid-19

В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в регионе выявлено уже 58 новых случаев заражения, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Напомним, что накануне в республике впервые с начала июля оказалось более полусотни новых пациентов за сутки — 53. Сегодня же цифра оказалась еще выше. Выявлен и один летальный исход — предыдущий случай смерти от вируса был зарегистрирован 7 июля.

Число госпитализаций за 4 августа, наоборот, оказалось ниже предыдущего дня — 46 случаев против 62.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане подтвердился 154 101 случай коронавирусной инфекции, 140 485 пациентов выздоровели, в том числе 17 — за прошедшие сутки.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по ревакцинации жителей республики. Он отметил, что такие меры позволят избежать скачка заболеваемости в осенне-зимний период.