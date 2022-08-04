В Татарстане впервые с начала июля выявлено более 50 случаев Covid-19 за сутки

Впервые с 9 июля в Татарстане подтвердилось более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки — 53. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Выросло и число госпитализаций — за прошедший день в больницы республики попало 62 человека с таким диагнозом.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане подтвердилось 154 043 случая заражения Covid-19. 150 468 человек уже выздоровели, в том числе 12 — за прошедшие сутки.

Количество летальных исходов, несмотря на рост заболеваемости, держится на прежней отметке — 1996.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по ревакцинации населения против коронавируса. Он подчеркнул, что это поможет избежать вспышки заболеваемости в осенне-зимний период.