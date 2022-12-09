В Татарстане впервые начали пересаживать стволовые клетки ребенку

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы Татарстана провели первый этап пересадки костного мозга ребенку. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Эта процедура предназначена для лечения пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Впервые в Татарстане ее провели ребенку. Малыш попал в больницу в октябре этого года с онкологией.

«Врачи специальными препаратами вызвали у пациента резкое увеличение периферических стволовых клеток. Потом клетки извлекли из общего кровотока путем афереза – разделили кровь на компоненты в автоматизированном сепараторе», ­– рассказали в ДРКБ.

Полученный материал криоконсервировали – заморозили особым способом в биобанке КФУ, чтобы клетки не потеряли свои свойства.

Все этапы проводила мультидисциплинарная бригада из реаниматологов, трансфузиологов, онко-гематологов, иммунологов-биологов ДРКБ и КФУ совместно со специалистами московского центра имени Дмитрия Рогачева.

Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщал, что очень сложная, но важная работа по трансплантации костного мозга детям наконец-то началась в республике.