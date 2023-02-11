В Татарстане возведено уже 16% жилья от плана

В Татарстане к 11 февраля построено 503 тыс. кв. метров жилья, что составляет 16% от запланированных на 2023 год млн 830 тыс. кв. метров. Об этом на республиканском совещании в Доме правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По видеосвязи в нем участвовали все муниципалитеты республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, введено 14% от годового плана коммерческого строительства. Сданы 43 многоквартирных дома суммарной площадью 202 тыс. кв. метров. Продолжается возведение 154 домов, находящихся в разной степени готовности.

Программа социальной ипотеки реализована на 27%, построены 15 домов площадью 44 тыс. кв. метров. Ведутся работы на 55 объектах, которые также находятся в различной степени готовности.

Быстрее всего выполняется план по строительству индивидуальных домов. Сдано 256 тыс. кв. метров — почти 17% от плана, составляющего 1 млн. 510 тыс. кв. метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из плана на текущий год 1 млн 246,1 тыс. кв. метров приходятся на индивидуальное жилищное строительство, 1 млн 423,3 тыс. — на многоквартирное инвестиционное строительство, а 160,6 тыс. — на социальную ипотеку.