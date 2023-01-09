Татарстан планирует ввести более 2,8 млн кв. метров жилья в 2023 году

В 2023 году в Татарстане планируется строительство 2 млн 830 тыс. кв. метров жилья. Из них 1 млн 246,1 тыс. кв. метров приходятся на индивидуальное жилищное строительство, 1 млн 423,3 тыс. — на многоквартирное инвестиционное строительство, а 160,6 тыс. — социальную ипотеку. Об этом на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

По его данным, за год в республике возведут 70 новых домов в 24 районах. По всем объектам уже получено разрешение на строительство, оформлены земельные участки.

Министр напомнил, что в республике действуют четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий населения. Так, планируется, что в 2023 году жилье получат 600 детей-сирот, 22 многодетные семьи с пятью и более детьми, 78 молодых семей и шесть вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

«Программа капитального ремонта многоквартирных домов вступила в новый трехлетний цикл. В 2023 году в ней принимают участие 42 муниципальных образования. В программу включены 716 многоквартирных домов общей площадью 4 млн 300 тысяч кв. метров. Объем финансирования программы — 6 млрд 198 млн рублей. Фондом ЖКХ на сегодня проведены торги на замену 219 лифтов в 84 многоквартирных домах», — рассказал Айзатуллин.

По его словам, в сфере строительства в 2023 году будет реализовано 44 республиканских программы. На ремонт, строительство, модернизацию и благоустройство 3 601 объекта выделят 54 млрд рублей.