В Татарстане возведено 84% жилья от годового плана

К данному моменту в Татарстане построено 84% жилья от плана на текущий 2022 год. Это 2 млн 312 тыс. кв. метров, что составляет 128% к уровню прошлого года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, наибольший объем ввода демонстрирует индивидуальное жилищное строительство: возведено 11 102 дома, или 93% от плана. Коммерческого жилья построено 70% от запланированного: сданы 88 домов общей площадью 644 тыс. кв. метров. По программе социальной ипотеки возведено 66% от плана.

Министр отдельно уточнил, что реализация четырех программ обеспечения отдельных категорий граждан происходит в плановом режиме. Речь идет о детях-сиротах, молодых семьях и многодетных семьях, а также о вынужденных переселенцах, переселенцах с Крайнего Севера и ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее, 19 августа, Президент Татарстана отчитал глав районов за то, что дети-сироты остались без жилья, о чем сообщал «Татар-информ».

Упомянул Айзатуллин и две федеральные инициативы, направленные на поддержку жилищного строительства и стимулирование рынка. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выполнение составило 87%, в работе остаются три площадки под компактную жилищную застройку из семи.

По федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» строятся три объекта, их готовность оценивается в 61%. Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.