Минниханов отчитал глав районов за то, что дети-сироты остались без жилья

В Татарстане лишь 1117 детей-сирот сохранили жилые помещения, остальные остались без собственного жилья, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он призвал глав районов усилить работу в этом направлении.

«Только 1117 детей-сирот сохранили жилые помещения, остальные остались без жилья. Это говорит об отсутствии должного контроля за семьей, раннего сопровождения неблагополучных семей на муниципальном уровне», – сказал он на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

Всего в Татарстане сегодня проживает около 9,5 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 8,5 тыс. воспитываются в замещающих семьях, добавил Президент РТ.

Он также призвал глав районов контролировать задолженность по оплате детьми-сиротами услуг ЖКХ. Сумма долга, по его словам, уже составляет 51 млн рублей.

«Обращаюсь к главам районов. У нас в четырех муниципалитетах основные долги – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск. Наверное, мы не дорабатываем. Надо их трудоустроить, в дальнейшем сопровождать», – подчеркнул руководитель республики.