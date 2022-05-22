В Татарстане возведено 54% жилья от годового плана

К данному моменту в Татарстане построено 1 млн 494 тыс. кв. метров жилья, что составляет 54% от плана на текущий 2022 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«По программе социальной ипотеки план выполнен на 66%. По линии индивидуального жилищного строительства <…> выполнение плана составляет 56%: сданы 6930 домов. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 42,5%», — отметил докладчик.

Отдельно Айзатуллин остановился на четырех программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Всего по ним квартиры должны получить 680 семей.

В частности, в 2022 году жилье получат 600 детей-сирот. Уже заключены два госконтракта между Минземимуществом РТ и Государственным жилищным фондом при Президенте РТ на приобретение 179 жилых помещений. Также заключен госконтракт на покупку 131 квартиры за счет средств республиканского бюджета в Лаишевском, Нурлатском, Сабинском, Чистопольском районах и в Набережных Челнах.

Оформлены сертификаты на 25 многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей — общая площадь предназначенного для них жилья равняется 2384 кв. метра. Для обеспечения жильем 50 молодых семей до муниципалитетов доведены 93% от общего объема средств.

Кроме того оформлены сертификаты для четырех граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев (всего жильем будут обеспечены пять представителей этих категорий), добавил министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане с использованием эскроу-счетов возводится примерно 97% жилья.