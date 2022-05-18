В Татарстане с использованием эскроу-счетов строится 97% жилья

В Татарстане с использованием эскроу-счетов возводится примерно 97% жилья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«В Татарстане состоялся переход на проектное финансирование. На сегодняшний день 97% объектов строятся эскроу-счетами. Всего лишь 3% по старым правилам. Это небольшой объем, всего 120 тыс. кв. метров, который в этом году достроят», — пояснил замминистра.

Гимаев добавил, что в республике свою деятельность осуществляют 103 застройщика. Ведется строительство 208 коммерческих многоквартирных домов общей площадью более 1,9 млн кв. метров.