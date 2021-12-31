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Происшествия
31 декабря 2021  11:55
Полина Шевчук

В Татарстане возобновила работу ледовая переправа через Каму

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С 10.00 31 декабря возобновлена работа ледовой переправы в Мамадышском районе через Каму по маршруту Соколка – Новый Закамский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Накануне работа переправы была временно приостановлена из-за того, что между берегом и льдом проступила вода. Подрядная организация провела отсыпку щебнем для укрепления съезда с берега.

Ледовая дорога будет работать круглосуточно. Проехать по ней сможет транспорт, масса которого не превышает 3,5 тонны.

 

#ледовая переправа #ледовая переправа через каму #МЧС РТ
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