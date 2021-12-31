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Ру Тат
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Происшествия
31 декабря 2021  00:23

В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму

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Работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе Татарстана приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Переправу закрыли из-за того, что между полотном льда и берегом проступила вода. 

Ранее агенство сообщало, что переправа заработала 28 декабря, она соединила поселок Соколка Мамадышского района с поселком Новый Закамский Нижнекамского района. 

Ледовая переправа работала круглосуточно, проехать по ней могли автомобили весом до трех с половиной тонн. Ее длина 1,1 километра, ширина – 20 метров.

Ледяная дорога не будет работать до особого распоряжения, как сообщили в пресс-службе министерства.
 

#ледовая переправа #Кама
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