В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму

Работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе Татарстана приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Переправу закрыли из-за того, что между полотном льда и берегом проступила вода.

Ранее агенство сообщало, что переправа заработала 28 декабря, она соединила поселок Соколка Мамадышского района с поселком Новый Закамский Нижнекамского района.

Ледовая переправа работала круглосуточно, проехать по ней могли автомобили весом до трех с половиной тонн. Ее длина 1,1 километра, ширина – 20 метров.

Ледяная дорога не будет работать до особого распоряжения, как сообщили в пресс-службе министерства.

