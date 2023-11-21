В Татарстане возобновили движение автобусов и грузовиков на трассах

Сегодня, 21 ноября, с шести часов утра в республике возобновили движение автобусов и грузовиков на федеральных автомобильных дорогах.

Ограничение движения из-за погодных условий продлилось 8 часов 30 минут, как сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане вводят ограничение движения для автобусов и грузовиков из-за непогоды.