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Руc Тат
Происшествия 21 ноября 2023 07:08

В Татарстане возобновили движение автобусов и грузовиков на трассах

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Сегодня, 21 ноября, с шести часов утра в республике возобновили движение автобусов и грузовиков на федеральных автомобильных дорогах.

Ограничение движения из-за погодных условий продлилось 8 часов 30 минут, как сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане вводят ограничение движения для автобусов и грузовиков из-за непогоды.

#ограничение движения
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