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В Татарстане возобновили движение автобусов и грузовиков на трассах
Сегодня, 21 ноября, с шести часов утра в республике возобновили движение автобусов и грузовиков на федеральных автомобильных дорогах.
Ограничение движения из-за погодных условий продлилось 8 часов 30 минут, как сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане вводят ограничение движения для автобусов и грузовиков из-за непогоды.
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