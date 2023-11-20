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Из-за непогоды в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков
Движение автобусов и грузового транспорта временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды. Ограничения вводятся с 21.30 20 ноября 2023 года до улучшения погодных условий, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
В свою очередь в федеральном управлении автомобильных дорог «Волго-Вятскуправтодор» рассказали, на каких участках автомобильных дорог введены ограничения. Так, движение ограничили на трассах:
- М7, Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
- М7, Подъезд к городам Ижевск и Пермь
- М7, Подъезд к Кирову
- Р241 Казань - Буинск - Ульяновск
- Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
- Р239, подъезд к Аэропорту
- А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
- А151 Цивильск - Ульяновск
В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам: 8(843)5333888 или 8(843)2919191.
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