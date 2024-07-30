На пересдачу ЕГЭ в Татарстане пришли почти 1,9 тыс. школьников

В этом году по указу Президента России Владимира Путина все школьники могли пересдать один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. В Татарстане этой возможностью воспользовались почти 1,9 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Одной из главных особенностей экзаменационной кампании для выпускников 11-х классов в текущем году стала возможность пересдачи экзамена по одному предмету в дополнительный период, 4 и 5 июля, для улучшения результата. Отметим, что средний балл по итогам пересдачи по большинству предметов повысился», – пояснил глава ведомства.

До 100 баллов по математике профильного уровня, литературе, информатике улучшили свой результат 5 выпускников из Татарстана, а в целом по России – 122, добавил он.

Среди тех, кто пересдавал экзамены, были и те, кто не смог преодолеть минимальный порог по обязательным предметам. Таких было порядка 370 человек, большинству удалось сдать экзамен.