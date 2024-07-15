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Пять выпускников из Татарстана пересдали ЕГЭ на 100 баллов
В Татарстане 5 выпускников пересдали ЕГЭ по ряду предметов на 100 баллов.
Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, по информатики улучшили свой результат до «сотки»:
Самир Хаматдинов - выпускник гимназии №76 в Набережных Челнах;
Давид Хазиев - выпускник казанского лицея №177;
Тимур Гафаров – выпускник нижнекамского лицея-интерната №24.
Также выпускник казанской гимназии №6 Роман Алтынов пересдал на 100 баллов профильную математику, а Рената Ахметшина из школы №9 (Казань) получила лучший результат по литературе после пересдачи.
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