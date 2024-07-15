Пять выпускников из Татарстана пересдали ЕГЭ на 100 баллов

В Татарстане 5 выпускников пересдали ЕГЭ по ряду предметов на 100 баллов.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, по информатики улучшили свой результат до «сотки»:

Самир Хаматдинов - выпускник гимназии №76 в Набережных Челнах;

Давид Хазиев - выпускник казанского лицея №177;

Тимур Гафаров – выпускник нижнекамского лицея-интерната №24.

Также выпускник казанской гимназии №6 Роман Алтынов пересдал на 100 баллов профильную математику, а Рената Ахметшина из школы №9 (Казань) получила лучший результат по литературе после пересдачи.

Напомним, прием заявлений на апелляции о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 16, 17 июля 2024 года в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых участники были допущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации.

Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по указанным учебным предметам будет проходить 19 июля 2024 года по адресу: г. Казань, ул. Боевая, 13 в строго назначенное для каждого апеллянта время.

После получения нового экзаменационного результата предыдущий результат будет аннулирован. Выпускники, не явившиеся на пересдачу либо досрочно завершившие экзамен, сохранили первый экзаменационный результат.

Выпускники могут узнать результаты в своей школе, а также на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА» https://checkege.rustest.ru/ увидеть и результаты, и свою работу.