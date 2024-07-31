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В Татарстане возбуждено дело из-за гибели пары, залезшей в трансформаторную будку
В Казани на улице Мусина ударило током мужчину и женщину, которые залезли в трансформаторную будку. Как стало известно «Татар-информу», мужчина и женщина пробрались в будку, после чего очевидцы услышали негромкий хлопок.
«У пострадавших из-за удара тока практически сгорела одежда, их экстренно госпитализировали. Состояние пострадавших было крайне тяжелым», – сообщали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Сегодня, как стало известно агентству, Следственный комитет РТ, возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как объяснил агентству собственный источник, к ответственности привлекут того, кто не проследил за тем, чтобы трансформаторная будка была закрыта. Источник дополнил, что после госпитализации мужчина скончался, женщина умерла спустя четыре дня.
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