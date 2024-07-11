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В Казани током ударило парочку, залезшую в трансформаторную будку
В Казани на улице Мусина током ударило мужчину и женщину, которые залезли в трансформаторную будку. О состоянии пострадавших «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Предварительно мужчина и женщина пробрались на подстанцию, а после очевидцы услышали негромкий хлопок.
«У пострадавших от удара током практически сгорела одежда, их экстренно госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу», – рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте работают спасатели и полицейские.
«Состояние пострадавших крайне тяжелое, они находятся в реанимации», – отметили в пресс-службе Минздрава республики.
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