Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как ребенок получил ожог в детсаду
Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитанница одного из детских садов в Нижнекамске получила ожог.
Напомним, инцидент произошел в начале ноября в детском саду №82 «Солнечные лучики» в Нижнекамске. Воспитатель позвонила матери и попросила приехать, поскольку у ее дочери ожог. Когда женщина прибыла в детский сад, девочка сидела на руках у воспитателя и плакала. Как рассказали в садике, младший воспитатель подмыла ребенка, надела ей подгузник и уложила спать, а после тихого часа был обнаружен ожог.
Мама с девочкой отправилась в приемный покой детской больницы, где их срочно госпитализировали с ожогом второй степени.
В результате возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – сообщил «Татар-информу» исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Шакиров.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников