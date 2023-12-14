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Руc Тат
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Происшествия 14 декабря 2023 16:23

В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как ребенок получил ожог в детсаду

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитанница одного из детских садов в Нижнекамске получила ожог.

Напомним, инцидент произошел в начале ноября в детском саду №82 «Солнечные лучики» в Нижнекамске. Воспитатель позвонила матери и попросила приехать, поскольку у ее дочери ожог. Когда женщина прибыла в детский сад, девочка сидела на руках у воспитателя и плакала. Как рассказали в садике, младший воспитатель подмыла ребенка, надела ей подгузник и уложила спать, а после тихого часа был обнаружен ожог.

Мама с девочкой отправилась в приемный покой детской больницы, где их срочно госпитализировали с ожогом второй степени.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – сообщил «Татар-информу» исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Шакиров.

#Прокуратура #Уголовное дело
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