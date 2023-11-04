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Прокуратура Нижнекамска проверяет информацию о ребенке, который получил ожог в садике
Сегодня в социальной сети появилась информация о том, что в детском саду №82 «Солнечные лучики» в Нижнекамске ребенок получил ожог ягодицы.
В сообщении говорилось, что воспитатель позвонила матери и попросила приехать, поскольку у ее дочери ожог. Когда женщина прибыла в детский сад, девочка сидела на руках у воспитателя и плакала.
Как рассказали в садике, младший воспитатель подмыла ребенка, надела ей подгузник и уложила спать, а после тихого часа был обнаружен ожог.
Мама с девочкой отправилась в приемный покой детской больницы, где их срочно госпитализировали с ожогом второй степении. Персонал садика, как говорится в сообщении, свою вину отрицает.
Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по поручению главы ведомства Альберта Суяргулова прокуратура организовала проверку информации о травмировании ребенка.
Прокуратура Нижнекамска выяснит обстоятельства случившегося и по итогам надзорных мероприятий примет меры реагирования.
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