Прокуратура Нижнекамска проверяет информацию о ребенке, который получил ожог в садике

Сегодня в социальной сети появилась информация о том, что в детском саду №82 «Солнечные лучики» в Нижнекамске ребенок получил ожог ягодицы.

В сообщении говорилось, что воспитатель позвонила матери и попросила приехать, поскольку у ее дочери ожог. Когда женщина прибыла в детский сад, девочка сидела на руках у воспитателя и плакала.

Как рассказали в садике, младший воспитатель подмыла ребенка, надела ей подгузник и уложила спать, а после тихого часа был обнаружен ожог.

Фото: © Социальные сети

Мама с девочкой отправилась в приемный покой детской больницы, где их срочно госпитализировали с ожогом второй степении. Персонал садика, как говорится в сообщении, свою вину отрицает.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по поручению главы ведомства Альберта Суяргулова прокуратура организовала проверку информации о травмировании ребенка.

Прокуратура Нижнекамска выяснит обстоятельства случившегося и по итогам надзорных мероприятий примет меры реагирования.