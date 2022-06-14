В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как мальчик утонул на рыбалке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в Черемшанском районе девятилетний мальчик утонул в реке Кутеминка, решив искупаться во время рыбалки.

В СУ СКР по Татарстану напоминают, что любой водоем – это место повышенной опасности. По статистике, чаще всего дети тонут в воде из-за того, что их родители оставляют их без присмотра на необорудованных пляжах, либо из-за того что дети сами не умеют плавать или не соблюдают правила безопасности на воде.

«Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду! Во избежание трагических случаев гибели не допускайте бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов!» – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане девятилетний мальчик ушел один на рыбалку и утонул.