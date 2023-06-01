В Татарстане возбудили уголовное дело после наезда «ГАЗели» на пешеходов на тротуаре

В Татарстане возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после аварии в Приволжском районе Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло на пересечении улиц Проспект Победы — Дубравная, где стокнулись КАМАЗ, «ГАзель» и кран-манипулятор Ranger. От удара грузовой автомобиль «ГАЗель» наехал на людей, стоящих возле трамвайной остановки «Деревня Универсиады» в сторону Азино.

В результате наезда погиб мужчина. Еще двое госпитализированы.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.