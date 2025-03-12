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Происшествия 12 марта 2025 12:53

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на нефтяной скважине

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В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на нефтяной скважине у села Кульшарипово в Альметьевском районе.

«Татар-информ» рассказывал, что во время разгрузки металлических тяговых труб автокраном на территории скважины одна из труб упала на 49-летнего рабочего. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

#гибель #Уголовное дело #следственный комитет
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