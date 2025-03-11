На работника скважины в Альметьевском районе упала труба – мужчина погиб

Трагический инцидент произошел сегодня в районе села Кульшарипово Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Во время разгрузки металлических тяговых труб автокраном на территории скважины, одна из труб упала на рабочего 1975 года рождения. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.

На место выехал Альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Обстоятельства случившегося устанавливаются.