В Татарстане возбудили дело после того, как рабочего завода насмерть придавило мешками

Прокуратура завершила проверку по факту гибели рабочего в Камском металлургическом комбинате «ТЭМПО», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия произошла 9 января. На складе сыпучих материалов во время выгрузки мешков со сплавом железа и хрома оборвалась стропа контейнера и тот рухнул на рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

«В работе предприятия выявлены нарушения законодательства, в связи с чем материалы проверки переданы в следственный орган для принятия решения об уголовном преследовании виновных сотрудников», – отметили в надзорном ведомстве.

В итоге по требованию ведомства возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Расследование взято на контроль в городской прокуратуре.