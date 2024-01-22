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В Татарстане возбудили дело после того, как рабочего завода насмерть придавило мешками
Прокуратура завершила проверку по факту гибели рабочего в Камском металлургическом комбинате «ТЭМПО», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Трагедия произошла 9 января. На складе сыпучих материалов во время выгрузки мешков со сплавом железа и хрома оборвалась стропа контейнера и тот рухнул на рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
«В работе предприятия выявлены нарушения законодательства, в связи с чем материалы проверки переданы в следственный орган для принятия решения об уголовном преследовании виновных сотрудников», – отметили в надзорном ведомстве.
В итоге по требованию ведомства возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Расследование взято на контроль в городской прокуратуре.
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