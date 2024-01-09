В Камском металлургическом комбинате рабочего насмерть придавило мешками с феррохромом

В Камском металлургическом комбинате «ТЭМПО» погиб 29-летний рабочий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия случилась сегодня рано утром. На складе сыпучих материалов во время выгрузки мешков со сплавом железа и хрома оборвалась стропа контейнера и тот рухнул на рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Фото: © Прокуратура РТ

Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель прокуратуры Набережных Челнов Булат Залалеев.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры реагирования.