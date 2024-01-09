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В Камском металлургическом комбинате рабочего насмерть придавило мешками с феррохромом
В Камском металлургическом комбинате «ТЭМПО» погиб 29-летний рабочий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Трагедия случилась сегодня рано утром. На складе сыпучих материалов во время выгрузки мешков со сплавом железа и хрома оборвалась стропа контейнера и тот рухнул на рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель прокуратуры Набережных Челнов Булат Залалеев.
Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры реагирования.
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