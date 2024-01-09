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Происшествия 9 января 2024 15:53

В Камском металлургическом комбинате рабочего насмерть придавило мешками с феррохромом

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В Камском металлургическом комбинате «ТЭМПО» погиб 29-летний рабочий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия случилась сегодня рано утром. На складе сыпучих материалов во время выгрузки мешков со сплавом железа и хрома оборвалась стропа контейнера и тот рухнул на рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Фото: © Прокуратура РТ

Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель прокуратуры Набережных Челнов Булат Залалеев.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры реагирования.

#погиб рабочий #Набережные Челны
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