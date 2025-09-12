news_header_top
Происшествия 12 сентября 2025 16:18

В Татарстане возбудили дело после опрокидывания катера с людьми на Волге

В Татарстане возбудили уголовное дело после опрокидывания катера с людьми на Волге. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц», – сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла неподалеку от поселка Октябрьский Зеленодольского района. Водитель катера не справился с управлением, в результате чего судно перевернулось. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров.

По предварительной информации, пассажиры были без жилетов. Кроме того, были нарушены нормы пассажировместимости – судно, рассчитанное для шести человек, шло с перегрузом.

