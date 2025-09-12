news_header_top
Происшествия 12 сентября 2025 13:31

Четыре человека погибли после опрокидывания катера на Волге под Казанью

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Четверо погибли при опрокидывании катера на Волге близ Казани, трое выжили. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, трагедия произошла неподалеку от поселка Октябрьский Зеленодольского района. Перевернулся катер, перевозивший семерых пассажиров.

«Три человека сумели спастись, четыре человека утонули. На место происшествия выехали спасатели и инспекторы ГИМС. На поверхности воды обнаружены тела двоих погибших девушек, поиски двоих человек продолжаются», – пояснили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной информации, пассажиры были без жилетов. Кроме того, были нарушены нормы пассажировместимости – судно, рассчитанное для шести человек, шло с перегрузом.

Как сообщил глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, 10 человек вышли на Волгу на двух катерах.

«Водитель судна не справился с управлением, в результате чего катер перевернулся. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров. Все экстренные службы находятся на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

