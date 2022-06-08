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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  08:22
Павел Климчак

В Татарстане восстановили электроснабжение в 10 населенных пунктах после непогоды

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Электроснабжение восстановили около полуночи. Свет частично пропал в Альметьевском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском, Тюлячинском районах, а также в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что штормовой ветер оставил частично без электричества десять населенных пунктов Татарстана. Так, без света остались 700 жилых домов, школа, детский сад и дом культуры.

#электроснабжение #ветер
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