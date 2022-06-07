Штормовой ветер частично оставил без электричества 10 населенных пунктов РТ

Из-за сильного штормового ветра в Татарстане частично остались без электричества 10 населенных пунктов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Без электроснабжения временно остались школа, детский сад, дом культуры, 700 домов, в которых проживают 3816 человек, в том числе 355 детей в Альметьевском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском, Тюлячинском района и в Казани. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – в полночь 7 июня.

За день в республике ветром повалило 21 дерева, пострадал один человек, повреждены 4 автомобиля.



