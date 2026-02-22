news_header_top
Происшествия 22 февраля 2026 08:56

В Татарстане восемь часов действовал режим беспилотной опасности

С 23.13 21 февраля и до 07.09 сегодняшнего утра на территории Татарстана действовал режим беспилотной опасности. Сообщение об этом этом появилось в официальном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», – говорится в уведомлении ведомства.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики не вводились.

Накануне режим беспилотной опасности также был введен и действовал около 14 часов. Угроза атаки БПЛА распространялась на Нижнекамск, Елабугу, Казань и Альметьевск. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией республики были сбиты 11 беспилотников – это максимальное число дронов, сбитых за сутки в Татарстане с начала СВО. Производственные процессы при этом не были остановлены, жертв и разрушений нет.

