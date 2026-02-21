Пресс-служба Раиса РТ: Массовая атака БПЛА отражена, жертв и разрушений нет

Беспилотная атака на Татарстан отражена, жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«Сегодня 21 февраля была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами на Республику Татарстан. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Все массовые мероприятия в Казани на сегодня отменены.