Происшествия 21 февраля 2026 13:29

Пресс-служба Раиса РТ: Массовая атака БПЛА отражена, жертв и разрушений нет

Беспилотная атака на Татарстан отражена, жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«Сегодня 21 февраля была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами на Республику Татарстан. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Все массовые мероприятия в Казани на сегодня отменены.

#Раис Республики Татарстан #атака БПЛА
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

