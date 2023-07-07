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В Татарстане водолазы продолжают искать 18-летнюю девушку на реке Ик
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В Татарстане продолжаются поиски 18-летней девушки, которая утонула на реке Ик, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
За минувшие сутки спасатели ЗПСО№7 из Лениногорска и ПСП из Альметьевска принимали участие в поисках девушки. Водолазной группой и методом траления были обследованы 7000 кв.м.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что у села Кук-Тяка утонули брат с сестрой. Тело юноши из воды извлекли очевидцы, а девушку ищут спасатели.
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