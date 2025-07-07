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Происшествия 7 июля 2025 15:30

В Татарстане водитель мусоровоза, который насмерть задавил рабочего, выслушал приговор

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В Татарстане водитель мусоровоза, который насмерть задавил рабочего, выслушал приговор
Фото: Прокуратура РТ

Водитель мусоровоза признан виновным за гибель рабочего в Апастовском районе. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в селе Танай-Тураево. По данным следствия, водитель мусоровоза нарушил ПДД, сдавая назад и позволив пьяному рабочему стоять на подножке машины. Тот упал и попал под колеса автомобиля, получив смертельные травмы.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы.

#приговор #Апастовский район
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