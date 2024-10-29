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В Апастовском районе РТ мусоровоз насмерть задавил грузчика
В Апастовском районе водитель мусоровоза совершил наезд на 36-летнего грузчика. От полученных травм мужчина скончался, прокуратура организовала проверку.
По данным надзорного ведомства, трагедия произошла сегодня примерно в 14:25 в селе Танай-Тураево.
«Во время погрузки отходов производства грузовой автомобиль при движении назад совершил наезд на 36-летнего мужчину. В результате грузчик ООО «СЭС-Регион» скончался на месте», – говорится в сообщении.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована прокурорская проверка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СУ СКР по РТ, следователями проводится процессуальная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
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