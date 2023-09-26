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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане во вторник ожидается не более +22 градусов
Сегодня, 26 сентября, Татарстане сохранится преимущественно сухая погода, но температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Днем прекратятся шедшие местами небольшие дожди, существенные осадки маловероятны.
Кроме того, развеется опустившийся утром кое-где по региону туман. Будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с.
В дневные часы воздух по республике прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса), отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан ожидает теплая и сухая погода.
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