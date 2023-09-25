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Гидрометцентр РТ: Татарстан ожидает теплая и сухая погода
Начавшаяся неделя принесет татарстанцам переменчивую погоду, с высокими температурами днем и холодными ночами. Такой обзор погоды опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Так, во вторник, 26 сентября, днем воздух прогреется до +17... +22, однако ночные температуры составят от 7 до 12 градусов выше нуля.
В среду и четверг (27 и 28 сентября) тенденция сохранится, но ночью будет еще прохладнее — +2... +8.
Небольшие осадки возможны преимущественно в начале недели.
Последние дни осени прогнозируются теплыми и сухими, днем 19 — 24 градуса тепла.
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