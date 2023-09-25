Гидрометцентр РТ: Татарстан ожидает теплая и сухая погода

Начавшаяся неделя принесет татарстанцам переменчивую погоду, с высокими температурами днем и холодными ночами. Такой обзор погоды опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Так, во вторник, 26 сентября, днем воздух прогреется до +17... +22, однако ночные температуры составят от 7 до 12 градусов выше нуля.

В среду и четверг (27 и 28 сентября) тенденция сохранится, но ночью будет еще прохладнее — +2... +8.

Небольшие осадки возможны преимущественно в начале недели.

Последние дни осени прогнозируются теплыми и сухими, днем 19 — 24 градуса тепла.