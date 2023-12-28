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В Татарстане вновь заработали еще две ледовые переправы
В Республике Татарстан возобновили работу еще две ледовые переправы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Так, вновь заработала переправа через реку Кама село Соколка – поселок Новый Закамский. Переправа работает в круглосуточном режиме, разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонны в реверсивном режиме по одной полосе.
Кроме того, работу возобновила переправа село Покровское – поселок Красный Ключ. Ледовая переправа также работает в круглосуточном режиме, разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонны.
Ранее мы рассказывали, что сегодня с 6 утра работу возобновила ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.
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