В Татарстане вновь заработали еще две ледовые переправы

В Республике Татарстан возобновили работу еще две ледовые переправы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, вновь заработала переправа через реку Кама село Соколка – поселок Новый Закамский. Переправа работает в круглосуточном режиме, разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонны в реверсивном режиме по одной полосе.

Кроме того, работу возобновила переправа село Покровское – поселок Красный Ключ. Ледовая переправа также работает в круглосуточном режиме, разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонны.

Ранее мы рассказывали, что сегодня с 6 утра работу возобновила ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.