Ледовая дорога Зеленодольск – Нижние Вязовые возобновила работу

Сегодня с 6 утра работу возобновила ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ледовая дорога будет работать круглосуточно и без выходных. Ограничение по весу составляет 2,5 тонны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за потепления в Татарстане было временно ограничено движение по ледовым переправам.