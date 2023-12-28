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Ледовая дорога Зеленодольск – Нижние Вязовые возобновила работу
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Сегодня с 6 утра работу возобновила ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ледовая дорога будет работать круглосуточно и без выходных. Ограничение по весу составляет 2,5 тонны.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за потепления в Татарстане было временно ограничено движение по ледовым переправам.
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